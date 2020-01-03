دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بضربة أمريكية بمطار بغداد الدولي، قائلا: "أغبطه على هذه الشهادة".

جاء ذلك في شريط عاجل نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله، حيث قال نصرالله: " أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة.. نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات.. القصاص العادل من قتلة المجاهدين سيكون مسؤولية وامانة وفعل كل المقاومين".

وتابع نصرالله قائلا: "القتلة الاميركيون لن يستطيعوا ان يحققوا أياً من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".