إيران.. انستغرام يحظر نشر صور ومقاطع فيديو حول قاسم سليماني

بغداد، العراق (CNN)— قالت وسائل إعلام إيرانية إن موقع تبادل الصور، انستغرام حظر نشر صور ومقاطع فيديو لقائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني على الشبكة الاجتماعية، عقب مقتله في غارة جوية أمريكية بالعراق.

وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن انستغرام حجب صورًا وفيديوهات سليماني، وتدوينات لفنانين إيرانيين للتعقيب على عملية اغتياله.

ونقلت الوكالة عن الممثلة الإيرانية آتنه فقيه سلطاني، قولها: "لقد نشرت اليوم عدة رسائل مواساة بمناسبة استشهاد القائد سليماني، وكتبت في الرسالة الأخيرة: للمرة السادسة تحجبون مدونتي! يكفي بالنسبة لنا أن تخافوا حتى من صورة القائد (سليماني)".

وفي الليلة الماضية، تسببت غارة جوية أمريكية في مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بعد استهداف موكبهم قرب مطار بغداد الليلة الماضية.

كان وزير الدفاع الإيراني قال إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

وعبر تويتر، أعرب إيرانيون عن استيائهم من حجب انستغرام صورهم وقصصهم المصورة حول مقتل سليماني، وقالوا إنها "بادرة سيئة" من الشبكة الاجتماعية، و"عار" عليها القيام بذلك.

وهكذا جاءت ردود فعل عدد من الإيرانيين: