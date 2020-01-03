ترامب يرد على وصف بوتين بـ"القاتل".. ومحلل: لماذا لا تتعامل مع قاسم سليماني؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الشعب الإيراني والشعوب الحرة في المنطقة ستقوم بالثأر لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال روحاني: "راية العزة والصمود التي حملها الشهيد الفريق سليماني ستبقى مرفوعة عاليا من قبل ألوف جنود الاسلام وستستمر مسيرة التضحية والمقاومة المكللة بالفخر بعزيمة أكبر؛ الشعب الايراني العظيم والشعوب الحرة الاخرى بالمنطقة ستأخذ الثأر من أميركا المجرمة بالتأكيد".

وتابع قائلا: "استشهاد قائد الاسلام وإيران العظيم، القائد الباسل لفيلق القدس، الفريق قاسم سليماني وعدد من مرافقيه لا سيما نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس على يد أميركا المعتدية والمجرمة، الذي أقرح قلوب جميع أبناء الشعب الايراني، وضاعف عزيمة الشعب الايراني العظيم وجميع الشعوب الحرة بالعالم في الصمود ومواجهة الجشع الاميركي والدفاع عن القيم الإسلامية".

وأضاف: "لا شك ان هذا الاجراء الخبيث والجبان يعد مؤشرا آخرا على فشل وعجز أميركا في المنطقة؛ ويدلل على اشمئزاز شعوب المنطقة من هذه الدولة المعتدية التي انتهكت جميع المبادئ والاصول الانسانية والحقوق الدولية عبر انتهاج أكثر الاساليب بشاعة؛ مما سجل وصمة عار أخرى على صفحات تاريخها المخزي".