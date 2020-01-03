لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- وصف مجلس الأمن القومي في إيران، الجمعة، استهداف وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بأنه "أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة".

وأضاف المجلس في بيان، نشرته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، "لن تجد أمريكا مفرًا سهلاً من المحاسبة على ارتكاب هذا الخطأ"، "هؤلاء المجرمون سيواجهون الانتقام القاسي، في الوقت والمكان المناسبين".

وأوضح مجلس الأمن القومي الإيراني في البيان، أنه اتخذ القرارات المناسبة، والتي تضمن "تحمل الولايات المتحدة للمسؤولية والعواقب على هذه المغامرة الإجرامية".

من جانبه توعد العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة و"الصهاينة"، على حد وصفه، بـ"رد ساحق"، على مقتل قاسم سليماني,

وقال شريف، في مقابلة مع قناة برس تي في الإيرانية، إن موت سليماني "سيزيد من تعزيز جبهة المقاومة" و "لن يوقف كفاح المسلمين ضد الأمريكيين والصهاينة"، معتبرًا أن مقتله سيساهم في "ضخ دماء جديدة"، فيما يتعلق بصراعات إيران مع الدول المجاورة.



