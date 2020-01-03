أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، الجمعة، إن جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ستصل طهران، السبت.

وذكرت وكالة أنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، أنه ستقام مراسم جنائزية لسليماني في مدينتي كربلاء والنجف العراقيتين، قبل أن يعود الجثمان إلى طهران.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق إقامة مراسم تشييع رسمية لسليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، صباح السبت في بغداد.

وقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، فجر الجمعة، في غارة أمريكية استهدفت موكب سليماني بالقرب من مطار بغداد.

وتوعدت طهران، الولايات المتحدة الأمريكية بانتقام قاس، في الوقت والمكان المناسبين، وذلك ردًا على مقتل سليماني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر، الجمعة، إن قاسم سليماني قتل وأصاب آلاف الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، مشيرًا إلى أنه "كان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم.. لكن تم استهدافه!".

وحمل ترامب في تغريدته، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المسؤولية بشكل ومباشر وغير مباشر، عن وفاة ملايين الأشخاص، "بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها".