رئيس مجلس الأمة الكويتي: تطورات متسارعة تنذر بخطورة بالغة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي إن ما يحدث من تطورات متسارعة "ينذر" بخطورة بالغة، وذلك في تغريدة تأتي عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

جاء ذلك في تغريدة للغانم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ما يحدث من تطورات متسارعة امر ينذز بخطورة بالغة وهو ما يتطلب تماسكا اجتماعيا قويا وحقيقيا، والتفافا حول القيادة السياسية، ونضجا وتعقلا في التعاطي مع تلك التطورات، بعيدا عن الانفعال والصخب والتصرف اللامسؤول على حساب مصلحة الكويت".

وفي تغريدة منفصلة قال الغانم: "لقد مررنا ككويتيين بما هو أصعب ونجحنا دائما بفضل تعاضدنا والتسامي على خلافاتنا والتصرف ببعد نظر ازاء مستقبل بلدنا ومستقبل أبنائنا".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".