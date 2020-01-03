دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أمر مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، بالاستعداد لما وصفه بـ"حماية العراق"، وذلك بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بعملية أمريكية.

جاء ذلك في بيان قال فيه الصدر: "أسأل الله أن يجنب المنطقة من الخطر.. ويجنب عراقنا الحبيب المخاطر والبلاء.. وأتمنى من الجميع التحلي بالحكمة والحنكة.. هذا وإنني كمسؤول المقاومة العراقية الوطنية أعطي أمرا بجهوزية المجاهدين ولاسيما (جيش الإمام المهدي) و(لواء اليوم الموعود) ومن يأتمر بأمرنا من الفصائل الوطنية المنضبطة لنكون على استعداد تام لحماية العراق".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".