بومبيو يوضح لـCNN ما وراء الضربة التي قتلت قاسم سليماني

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الحكومة الأمريكية اتخذت قرارا "بتقدير يستند على معلومات استخباراتية" لتبرير شن غارة جوية ضد قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع CNN إن قاسم سليماني كان "يعمل بنشاط على هجوم وشيك" في المنطقة، لافتا على أن الغارة الجوية "أنقذت حياة أمريكيين، العشرات إن لم يكن المئات منهم".

وقال بومبيو إن "التهديدات كانت في المنطقة" في رد على سؤال إن كانت تلمك المخاطر تهدد الأمن القومي الأمريكي، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي "ستبذل ما بوسعها" لنشر المعلومات الاستخباراتية في الأيام المقبلة.

وردا على تصريحات مسؤولين فرنسيين بأن الهجوم "جعل العالم بخطر أكثر" قال بومبيو: "الفرنسيون مخطئون في ذلك.. العالم بات مكانا أكثر أمنا اليوم".

ويذكر أن وارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قد أصدرت بيانا قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".