خامنئي يعين إسماعيل قاآني خلفا لقاسم سليماني بقيادة فيلق القدس

الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عيّن علي خامنئي المرشد الأعلى بإيران، العميد إسماعيل قاآني، قائدا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفقا لما أوردته وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية.

وأكدت صفحة خامنئي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، هذا الخبر في وقت لاحق، وجاء بالتغريدة: ""عقب عروج الشهيد رفيع المنزلة اللواء قاسم سليماني، أوكل مهمّة قيادة قوّة القدس في الحرس الثوري للواء رفيع الشأن إسماعيل قاآني الذي رافق طوال أعوام مديدة اللواء الشهيد في قوّة القدس وخدم معه في المنطقة. برنامج عمل تلك القوّة هو نفس البرنامج الذي كان في فترة قيادة الشهيد سليماني".

ويأتي تعيين قاآني بعد مقتل اللواء قاسم سليماني في ضربة أمريكية استهدفته إلى جانب أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، والذي قتل أيضا في الضربة الصاروخية على سيارتين كانتا تقلهما وعدد من المرافقين قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ويذكر أن وارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" قد أصدرت بيانا قالت فيه: "بتوجيه من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي عملا دفاعيا حاسما، لحماية الأمريكيين في الخارج عبر قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية بالولايات المتحدة الأمريكية".

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".