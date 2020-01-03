خارجية سويسرا لـCNN: سلمنا طهران رسالة من الإدارة الأمريكية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)--قالت الخارجية السويسرية لـCNN، إن القائم بالأعمال في سفارتها في طهران، استدعي إلى وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، لإبلاغه، بموقف إيران من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضافت الخارجية السويسرية، أن القائم بالأعمال في سفارتها، سلم طهران رسالة من واشنطن.

ووفقًا لبيان أرسل إلى CNN، سيعود السفير السويسري إلى طهران من عطلته "كما هو مخطط" يوم الجمعة.

و"في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة، تدعو سويسرا كلا الجانبين إلى تجنب المزيد من التصعيد" ، حسبما جاء في البيان.

وتمثل سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران التي تسمح بوجود قناة اتصال دبلوماسية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدة له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "إيران لم تكسب حربًا أبدا"، مضيفا "لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.