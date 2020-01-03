دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ساعات من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في بغداد، في تغريدة له على تويتر، الجمعة، إن إيران "لم تفز أبداً بالحرب، لكنها لم تخسر التفاوض أبداً"، مما قد يعد دعوة للنظام الإيراني للتفاوض في أعقاب مقتل سليماني.

وكان الرئيس الأمريكي في أعقاب مقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، فجر الخميس، نشر صورة للعلم الأمريكي في حسابه على تويتر، احتفاءً بنجاح الضربة الأمريكية.

وقتل سليماني، فجر الجمعة، في هجوم أمريكي على موكبه، حيث كان متجها إلى مطار مطار بغداد بصحبة عدد من قيادات الحشد الشعبي في العراق.

وتظاهر الآلاف في العاصمة الإيرانية طهران، للتنديد بالهجوم، فيما عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إسماعيل قاآني، خلفا لسليماني في قيادة فيلق القدس، متوعدًا بالرد على الهجوم الأمريكي.