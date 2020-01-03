بشار الأسد: مقتل قاسم سليماني "عمل عدواني غادر جبان"

غازي عنتاب، تركيا (CNN)-- وصف الرئيس السوري بشار الأسد، الغارة الأمريكية التي أودت بحياة 10 أشخاص من بينهم قاسم سليماني قائد فيقل القدس في الحرس الثوري الإيراني بأنه "عمل عدواني غادر وجبان".

ووفقا للتليفزيون الرسمي الحكومي في سوريا، فقد قال بشار الأسد، في رسالة إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني، إنه "لقد تألم وأضره خبر استشهاد مجموعة من قادة المقاومة بقيادة اللواء قاسم سليماني، قائد لواء القدس بسبب هذا العمل العدواني الغادر والجبان".

وأشرف سليماني خلال عمله قائدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، على مجموعات تابعة للنظام السوري، منذ 2011، كما يربط نظام الأسد بإيران تحالفات كبيرة، حيث تعد إيران أكبر الداعمين لنظام بشار الأسد منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في 2011.

وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران إلى التفاوض من خلال تغريدة له على تويتر، فيما قالت الخارجية السويسرية لـCNN، إنها سلمت رسالة من واشنطن إلى طهران.

وتظاهر الآلاف في العاصمة الإيرانية طهران للتنديد بمقتل سليماني للمطالبة بالانتقام لمقتل أبرز القادة العسكريين الإيرانيين على الإطلاق.