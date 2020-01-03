موسكو، روسيا (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت، الجمعة، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء نبأ مقتل قاسم سليماني، معتبرة أن استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني سيعرقل الوضع في المنطقة.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن "أنباء وفاة قائد قوة الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة شنتها القوات الأمريكية في مطار بغداد تبعث على القلق"، واعتبرت روسيا، بحسب البيان "تحرك واشنطن محفوف بالعواقب الوخيمة من حيث السلام والاستقرار الإقليميين".

وأضافت الخارجية الروسية "نفترض أن مثل هذه الإجراءات لا تسهم في إيجاد حلول للمشاكل المعقدة التي تراكمت في الشرق الأوسط، بل تؤدي إلى جولة جديدة من تصاعد التوترات في المنطقة".

وكتبت المتحدثة باسم وزير الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، في صفحتها فيس بوك، أن مثل هذا التصعيد "سيضرب ملايين الأشخاص".

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت في بيان سابق لها، إن مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية سيؤدي إلى توترات متزايدة في الشرق الأوسط، معربة عن تعازيها للشعب الإيراني، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية تاس الحكومية.

وقال ممثل لوزارة الخارجية الروسية لوكالة تاس "نعتبر مقتل سليماني في ضربة صاروخية أمريكية في ضواحي بغداد خطوة مغامرة ستؤدي إلى توترات متنامية في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفًا: "لقد خدم سليماني بإخلاص قضية حماية المصالح الوطنية الإيرانية.. نحن نقدم خالص تعازينا للشعب الإيراني".