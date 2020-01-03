ترامب: قاسم سليماني قتل الملايين وكان يجب التخلص منه منذ سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على تويتر، الجمع، إن قاسم سليماني قتل وأصاب آلاف الأمريكيين على مدى فترة طويلة من الزمن، مشيرًا إلى أنه "كان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم.. لكن تم استهدافه!".

وحمل ترامب في تغريدته، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المسؤولية بشكل ومباشر وغير مباشر، عن وفاة ملايين الأشخاص، "بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها".

وزعم الرئيس الأمريكي، أن سليماني كان مكروهًا ويخاف منه الكثيرون في داخل إيران، معتبرًا أن مشاعر الحزن في طهران حول وفاته ليست حقيقية، على الرغم من أن النظام الإيراني "يحاول إقناع قادة العالم الخارجي بغير ذلك".

واختتم ترامب في تغريدته الثالثة في أعقاب مقتل سليماني بأنه "كان يجب التخلص من سليماني منذ عدة سنوات"، على حد وصفه.

وكان الرئيس الأمريكي، دعا طهران، إلى التفاوض، من خلال تغريدة سابقة له، قال فيها إن "إيران لم تكسب حربًا أبدًا لكنها لم تخسر تفاوضًا أبدًا"، فيما قالت الخارجية السويسرية لـCNN، إنها سلمت رسالة من واشنطن إلى طهران، في أعقاب مقتل سليماني.

وكلف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، إسماعيل قاآني، بخلافة سليماني في قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بعد مقتل الأخير في غارة أمريكية في بغداد.