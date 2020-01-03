اسطنبول، تركيا (CNN)-- حذرت وزارة الخارجية التركية من تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، داعية جميع الأطراف إلى توخي الحذر، ضمن تعليقها على مقتل قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أمريكية بالعراق.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، الجمعة، إن أنقرة "كانت دائمًا ضد التدخل الأجنبي والاغتيالات والقتال الطائفي في المنطقة. لذلك، فإن تركيا تدعو جميع الأطراف إلى التصرف بحكمة وحذر، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من جانب واحد يمكن أن تعرض السلام والاستقرار للخطر، وجعل الدبلوماسية أولوية".

ورُغم ذلك، توقعت الوزارة أن يسهم مقتل قاسم سليماني في "تعزيز عدم الاستقرار الإقليمي وانعدام الأمن". وقالها بيانها: "يجب أن نعرف أن هذه الأنواع من التصعيد التي تهدد استقرار المنطقة ستزيد من دائرة العنف وستعاني جميع الأطراف نتيجة لذلك".

وأضافت الخارجية التركية: "نشعر بقلق عميق بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة".

وفي الليلة الماضية، تسببت غارة جوية أمريكية في مقتل قائد قوات فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بعد استهداف موكبهم قرب مطار بغداد الليلة الماضية.

كان وزير الدفاع الإيراني، قال إن القوات المسلحة ببلاده "ستنتقم" لمقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بمطار بغداد.

وحسب مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يقدر وجود قرابة 150 ألف شخص ضمن الحرس الثوري. كما يمكن للقوة أيضاً دعم الجيش الإيراني الاعتيادي، الذي يمتلك قرابة 350 ألف جندي، بأنظمة دفاع خارجية.