خارجية أمريكا تصدر تنبيها أمنيا وتدعو رعاياها لمغادرة العراق فورا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح الجمعة، تنبيها أمنيا تطلب فيه من رعاياها مغادرة العراق فورا وذلك نتيجة حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة.

وقالت السفارة الأمريكية في العراق بتغريدة أنه تم تعليق كل العمليات القنصلية وعلى المواطنين الأمريكيين عدم التوجه إلى السفارة.

ويأتي التنبيه الأمريكي بعد إعلان البنتاغون استهداف وقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ويذكر أن المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، هدد بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية التي استهدفت وقتلت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

جاء ذلك في بيان لخامنئي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "أصدر سماحة قائد الثورة الاسلامية بيانا اليوم الجمعة عقب استشهاد قائد فيلق القدس اللواء الشهيد قاسم سليماني والشهداء الذين كانوا برفقته خاصة مجاهد الاسلام العظيم الشهيد ابو مهدي المهندس، أكد فيه ان انتقاما قاسيا سيكون في انتظار المجرمين".