واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة ستنشر نحو 3 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات مع إيران على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فجر الجمعة، في غارة أمريكية استهدفته وعدد من قيادات الحشد الشعبي بالقرب من مطار بغداد.

وستأتي القوات الإضافية من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً.

كانت CNN، ذكرت في وقت سابق، أن هذه القوات تلقت أوامر للاستعداد للنشر، حسبما يتطلب الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السفارة الأمريكية في بغداد، نشرت الولايات المتحدة 750 جنديًا من نفس الوحدة وقالت إن نشر قوات إضافية أمر ممكن.

وأصدرت السفارات الأمريكية في البحرين، والكويت، وباكستان، تحذيرات أمنية، الجمعة، بعد مقتل قاسم سليماني.

وأعلنت السفارة الأمريكية في باكستان، تقييد سفر موظفي الحكومة الأمريكية "بالنظر إلى ردود الفعل المحتملة على الأحداث الأخيرة في العراق".

وأضافت السفارة في تنبيه لها، أن "الموظفين الحكوميين في باكستان مطالبون بتأجيل التحركات الرسمية غير الضرورية ومعظم التحركات الشخصية"، مما يشير إلى أن المواطنين الأمريكيين عليهم "تجنب الحشود".

وقالت السفارة الأمريكية في الكويت إنه "بسبب كثرة الحذر، تزيد السفارة من موقفها الأمني"، لكنها ستبقى مفتوحة.

فيما أكدت السفارة الأمريكية في البحرين، أنها على دراية بالتهديدات المواجهة للمواطنين الأمريكيين، لكنها حذرت من أنه "في ضوء الأحداث الإقليمية، هناك احتمال لمظاهرات عفوية أو اضطرابات في البحرين خلال الأيام المقبلة، وربما بعدها".

وأضافت "نذكّر المواطنين الأمريكيين بأنه حتى المظاهرات التي تهدف إلى أن تكون سلمية يمكن أن تتحول فيها المواجهة وربما تتصاعد إلى عنف. لذلك، نحث المواطنين الأمريكيين على التزام اليقظة وإبلاغ السلطات المحلية بأي نشاط مشبوه".

يأتي إصدار هذه التنبيهات الأمنية في الوقت الذي تحث فيه السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين على مغادرة العراق على الفور.