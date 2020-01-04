عمرو أديب يستعرض فيديو التحرش بفتاة المنصورة في مصر ويروي ما حصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استعرض الإعلامي المصري، عمرو أديب عددا من مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء بصورة واسعة وتظهر التحرش بفتاة في المنصورة في مصر وأثارت تفاعلا واسعا منذ البدء بتداولها برأس السنة.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه أديب على قناة MBC وقال: "حادثة التحرش بفتاة المنصورة، ليلة رأس السنة، فتاة وصديقتها كانوا ماشيين في شوارع المنصورة الجميلة، بدأ مجموعة من الشباب يجروا ورا البنتين وبدأوا يطلعوا الموبايلات وعايزين يصوروهم من تحت ابتدوا يلمسوهم ويشدوهم من أيديهم وبدا الموضوع يبقى سافل، العدد كان قليل وبدأ العدد يزيد والشباب بأوا يقولوا لبعض والعدد زاد أوي أوي.."

وتابع أديب قائلا: "ظاهرة كونية يعني، البنت وزميلتها دخلوا محل من المحلات بتاع موبايلات وقعدوا شوية جوا والمحل طلب منهم الخروج عشان خاف على المحل بتاعه ليتكسرن راحوا محل ثاني زي ما عرفنا من القصة بتاعت مراسلتنا وكلموا ناس يجيو يطلعوهم في وحدة جا حد يعرفها وعرف يطلعها.."

وأضاف: "البنت التانية كان عندها مشكلة وشفنا الفيديو بتاعها وهم بيحاولوا يهربوها في عربية حمراء، لمدة ساعتين ونص البنت مش عارفة تروح، في 7-8 شباب غير المئات الي واقفين كانوا بيحاولوا يخرجوها ويدخلوها عربية ويمشوها.."

وأردف: "مشكورة وزارة الداخلية قدرت إنها تحصر الفيديوهات تاني يوم الصبح بدون ما يكون في بلاغ أو أي حاجة وجابت 8 كاميرات موجودين في الشارع لقت البنت ولقت الشباب الي تحرشوا فيها بلا تكليف من النيابة.."