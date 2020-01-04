محامي كارلوس غُصن: لا مفر من استقالة فريق الدفاع عنه

طوكيو، اليابان (CNN) -- قال الياباني جونيتشيرو هيروناكا محامي المدير السابق لشركة نيسان اليابانية كارلوس غصن، السبت، إن فريق الدفاع عنه سيستقيل بعد الاتصال بموكله الأسبوع المقبل.

وأشار هيروناكا للصحفيين خارج مكتبه، إلى أن غُصن كان يحمل جواز سفر فرنسي آخر، بإذن من المحكمة، في صندوق شفاف، مُضيفا أن المحامين فقط هم الذين يمكنهم فتح الصندوق.

وأكد محام غُصن أن استقالته "ستكون أمراً لا مفر منه. سنقرر التوقيت بعد التأكيد عليه".

وفر غُصن من طوكيو واتجه إلى منزله في بيروت، حيث وصل لبنان بشكل مفاجىء، رُغم مواجهته اتهامات بالفساد المالي، وذلك هربًا من مما سمَاه "نظام العدالة الياباني المزور".

وظهر اليوم في قصر بعبدا الرئاسي، التقى وزير الدولة لشؤون الرئاسة اللبنانية سليم جريصاتي مع السفير الياباني في لبنان تاكيشي أوكوبو، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وناقش جريصاتي وأوكوبو التطورات التي رافقت مغادرة غصن اليابان ووصوله إلى بيروت عبر تركيا، كما تطرقا إلى تسلم القضاء اللبناني "النشرة الحمراء" من الإنتربول الدولي قبل يومين.

والنشرة الحمراء، بحسب موقع الانتربول، "ليست مذكرة توقيف دولية، وهي تُعد طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل".

ويتولى الإنتربول إصدار النشرات الحمراء بناء على طلب بلد عضو بحق المجرمين الفارين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة بعد الإجراءات القضائية في البلد الذي تقدّم بالطلب.