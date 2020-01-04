دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "نهاية الوجود الأمريكي الخبيث في غرب آسيا قد بدأت"، في إشارة على التواجد الأمريكي في منطقة الخليج.

ووجه وزير الخارجية الإيراني في تغريدة له على تويتر، السبت، انتقادات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والذي وصفه بـ"مهرج متعجرف يتنكر كدبلوماسي"، بعد أن نشر مقطع فيديو حول احتفالات في العراق ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قبل أيام.

وأضاف ظريف أن مئات الآلاف من العراقيين، ردوا على ما ادعاه بومبيو في تغريدته التي أعقبت مقتل سليماني.

تغريدة ظريف جاءت بعد سقوط عدة صواريخ في المنطقة الخضراء بوسط بغداد بالقرب من السفارة الأمريكية، فضلا عن صواريخ أخرى استهدفت قاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين، فيما ترد أي معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN، في وقت سابق، السبت، إن إيران عززت من قدراتها الصاروخية، وأن الولايات المتحدة تراقب ذلك، مشيرًا إلى أن بلاده لن تستهدف إيران او أي من الفصائل الموالية لها في الشرق الأوسط إلا إذا تعرضت للهجوم.