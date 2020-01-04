دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشرت وسائل إعلام إيرانية رسمية صورًا لزعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق لدى تواجده في طهران، للمشاركة في مراسم العزاء بمنزل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وغردت وكالة تسنيم الإيرانية بصورة للصدر، قائلة إنه التقى عائلة سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية جوية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي.

وكما تسنيم، نشرت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) ومواقع إخبارية إيرانية صورًا مماثلة خلال مشاركة الصدر في عزاء سليماني.

ويوم أمس، أمر زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق، بالاستعداد لما وصفه بـ"حماية العراق"، وقال إن مقتل قائد فيلق القدس "لن ينال من عزمنا وجهادنا".

وإلى جانب سليماني، قُتل في الغارة الأمريكية نائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى آخرين.

وشارك عراقيون في تشييع جثماني سليماني والمهندس في العاصمة بغداد، السبت، وسط هتافات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن قتل سليماني كان بغرض "منع حرب وليس إشعالها"، مؤكدًا أنه لا توجد مساعي لتغيير النظام الإيراني، بينما هدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بـ"رد قاس" على العملية الأمريكية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.