نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2020

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجهت ابنة قائد فيلق القدس قاسم سليماني سؤالا إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "الانتقام" لمن قتل والدها.

روحاني تلقى سؤال ابنة سليماني عندما زار منزل قائد فيلق القدس في طهران يوم السبت، حيث سألته "من سينتقم لوالدي؟"، وحينها أجابها الرئيس الإيراني، قائلًا: "الجميع سوف ينتقمون".

وكان مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الرسمية في إيران قد أظهر هذه اللحظة، فيما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقُتل سليماني ونائب واحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى آخرين في غارة أمريكية استهدفتهم قرب مطار بغداد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قتل سليماني كان بغرض "منع حرب وليس إشعالها"، مؤكدًا أنه لا توجد مساعي لتغيير النظام الإيراني، بينما توعد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بـ"انتقام قاس".