نشر السبت ، 04 يناير / كانون الثاني 2020

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، السبت، تعليق أنشطته التدريبية في العراق "بشكل مؤقت".

وقال الناطق باسم الناتو ديلان وايت لـ CNN إنه بينما تم تعليق التدريب، فإن "المهمة مستمرة". وأضاف أن سلامة أفراد الناتو في العراق كانت "بالغة الأهمية".

وتتألف مهمة الناتو في العراق من مئات الأفراد، وبناءً على طلب من الحكومة العراقية فإنها "تساعد على تقوية القوات العراقية ومنع عودة داعش"، وفقًا لبيان أصدره الحلف.

وقال حلف الناتو إنه "يراقب الوضع في المنطقة عن كثب، نحن ما نزال على اتصال وثيق ومنتظم مع السلطات الأمريكية. تحدث الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عبر الهاتف بعد التطورات الأخيرة".

ويأتي تعليق حلف شمال الأطلسي لأنشطته التدريبية مع تصاعد التوتر في غضون تداعيات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.