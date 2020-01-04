التحالف وجيش العراق ينفيان وقوع غارة في التاجي ببغداد فجر السبت

ماذا قال ترامب عن مظاهرات العراق وجونغ أون في رأس السنة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نفى المتحدث باسم تحالف العزم التام الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، شن أي غارات جوية في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث على صفحته الرسمية بتويتر والتي أكد فيها عدم شن غارات في تلك المنطقة "خلال الأيام الماضية"، في حين نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية التقارير التي أشارت لوقوع غارة في تلك المنطقة، فجر السبت.

ويذكر أن الحشد الشعبي في العراق قال إن غارة جوية استهدفت موكبا طبيا له قرب إستاد التاجي شمال بغداد وذلك في بيان يأتي بعد يوم على مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ويذكر أن أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي كان من بين القتلى الذي سقطوا في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني بعد خروجه من مطار بغداد الدولي إلى المدينة.