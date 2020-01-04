غارة جوية فجر السبت تستهدف موكبا للحشد الشعبي شمال بغداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الحشد الشعبي (مجموعة من الميليشيات الشيعية في العراق) عن استهداف موكب تابع له بغارة جوية شمال العاصمة العراقية، بغداد، فجر السبت، وذلك بعد نحو 24 ساعة على الضربة الجوية الأمريكية التي استهدفت وقتلت قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني.

وقال الحشد في بيانه: "التقارير الأولية تشير إلى أن الغارة استهدفت موكبا يتبع للوحدات الطبية في قوات الحشد الشعبي قرب إستاد التاجي في بغداد".

ولا يعلم حتى الآن الجهة التي نفذت هذه الغارة.

ويذكر أن أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي كان من بين القتلى الذي سقطوا في الضربة الأمريكية التي استهدفت قاسم سليماني بعد خروجه من مطار بغداد الدولي إلى المدينة.