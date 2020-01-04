دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حول تطورات مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنه تحدث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن قرار الرئيس دونالد ترامب بـ"اتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأمريكيين في الخارج". وأضاف بومبيو أن "الإمارات العربية المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار الاستفزازات العسكرية للنظام الإيراني".

وفي تغريدة لاحقة، كشف بومبيو عن محادثة أخرى أجراها مع الرئيس العراقي برهم صالح لنفس السبب، قائلا إنه أكد مُجددًا التزام واشنطن بوقف التصعيد.

وقُتل سليماني ونائب رئيس وحدات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، إضافة إلى آخرين في غارة أمريكية استهدفتهم قرب مطار بغداد في وقت مُبكر من يوم الجمعة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن قتل سليماني كان بغرض "منع الحرب وليس إشعالها"، مؤكدًا أنه "لا توجد مساعي لتغيير النظام الإيراني"، بينما توعد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بـ"انتقام قاس".