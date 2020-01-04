إيران: وزير خارجية قطر سيلتقي جواد ظريف في طهران اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري سيلتقي اليوم بنظيره الغيراني، جواد ظريف في طهران.

جاء ذلك في تغريدة لموسوي نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث لفت إلى أن الوزيران من المزمع أن يعقدا جلسة مباحثات.

وكانت قناة الجزيرة القطرية، قد نشرت في شريط عاجل عن مصادر لم تسمها أكدت فيها توجه الوزير القطري إلى طهران.

ويذكر أن الخارجية القطرية أصدرت بيانا عقب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قالت فيه: " تحذر دولة قطر من توالي مظاهر التصعيد في العراق الشقيق الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها وتطالب جميع الأطراف بضبط النفس وتجنيب العراق وشعبه وشعوب المنطقة عمومًا الدخول في حلقة العنف المفرغة ومغبات التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر. كما تدعو وزارة الخارجية بدولة قطر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المنطقة".