دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشف مسؤول بالحرس الثوري الإيراني، السبت، فحوى رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية عبر سويسرا التي ترعى المصالح الأمريكية في إيران، بأعقاب مقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، فجر الجمعة.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية على لسان العميد فدوي، نائب قائد الحرس الثوري، قوله: "الرسالة الرسمية الأميركية طلبت ألا يتجاوز حجم الرد الايراني سقف الانتقام لسليماني فقط"، وفقا لما نقلته الوكالة.

وتابع فدوي قائلا: "لا يمكن لواشنطن أن تحدد شكل وطبيعة وسقف الرد الإيراني بعد اغتيالها سليماني.. وأن الخبراء يعرفون أن جريمة أميركا تفتقر لأي قيمة أمنية فتحركات سليماني لم تكن سراً".

ويذكر أن ماجد تاخت رافانشي، سفير إيران في الأمم المتحدة قال في مقابلة مع CNN إن "الولايات المتحدة بدأت حربا ضد إيران ليس فقط بشكل اقتصادي ولكن إلى ما أبعد من ذلك عبر اغتيال واحد من أرفع جنرالاتنا، الشعب في إيران والمنطقة حزين، لا يمكننا فقط غلق أعيننا على ما حدث الليلة الماضية بالتأكيد سيكون هناك ثأر، وثأر قاس وستتصرف إيران كما تراه والمكان والزمان سيتم تحديده من قبل إيران".