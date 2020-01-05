فتاة المنصورة ضحية التحرش توضح لعمرو أديب من أنقذها وكيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضحت مي، الفتاة المصرية التي كانت ضحية التحرش في منطقة المنصورة بمصر، ما جرى معها خلال رأس السنة بعد بروز مقاطع الفيديو التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل للحادثة والتي أثارت جدلا واسعا.

وقالت مي في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب على البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "أنا رنيت على ناس من صحابي حوالي 3 جم خرجوني وكان في 2 أنا لا أعرفهم واحد معاه كلب والتاني معاه خشبة الي هم هاني وفارس الي هم متهمين حاليا في القضية والي هما دافعوا عني دول الي أنقذوني، أنا لولا هما كان حصلي زي صاحبتي وأكثر كمان.."

وتابعت قائلة: "في البداية كان هناك 20-30 شخص يتبعوننا وكانوا بعاكسوا معاكسات عادية عملنا نفسنا مش واخذين بالنا فجأة لقينا كلو بصورنا وطبعا أخذنا موقف وناس جت تدافع عننا ودخلونا محل موبايلات.. وصاحب المحل خاف على محله طبعا راح مشانا.."

وكان عمرو أديب قد علق في حلقة سابقة على الموضوع قائلا: "ظاهرة كونية يعني، البنت وزميلتها دخلوا محل من المحلات بتاع موبايلات وقعدوا شوية جوا والمحل طلب منهم الخروج عشان خاف على المحل بتاعه ليتكسرن راحوا محل ثاني زي ما عرفنا من القصة بتاعت مراسلتنا وكلموا ناس يجيو يطلعوهم في وحدة جا حد يعرفها وعرف يطلعها..