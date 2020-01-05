دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس العمليات الخاصة في كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري، جميع قوات الأمن العراقية للابتعاد عن قواعد "العدو الأمريكي"، وذلك حسبما نقلت القناة التليفزيونية التابعة للحزب.

وطالب القيادي العسكري في الكتائب التابعة للحشد الشعبي في العراق، القوات العراقية مسافة لا تقل عن 1000 متر من القواعد العسكرية الأمريكية.

وبحسب ما أعلنته القناة، قال القيادي في الحشد الشعبي، إنه "يجب ألا يصبح أفراد قوات الأمن العراقية، دروعًا بشرية لغزو الصليبيين".

وأصدرت جماعة النجباء المسلحة العراقية المدعومة من إيران، بياناً مشابهاً قائلة إنها تقف مع إخوانهم في كتائب حزب الله.

وكرّرت حركات النجباء دعوة قوات الأمن العراقية إلى الابتعاد عن القواعد العسكرية الأمريكية، اعتبارًا من مساء الأحد، كما دعت الحركة، العراقيين، إلى "الابتعاد عن شركات الأمن الأمريكية ومركباتهم".

كان محسن رضائي، أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن كافة الفصائل المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن، ستستهدف القوات الأمريكية، في إطار الرد على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في أعقاب هجمات صاروخية استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد والقاعدة الجوية الأمريكية في بلد بمحافظة صلاح الدين، إن نهاية الوجود الأمريكي في غرب آسيا بدأت، في إشارة إلى الرد الإيراني على مقتل سليماني.