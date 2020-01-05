دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال نعيم قاسم، نائب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لم يكن لغيران وحدها بل للعالم الإسلامي أجمع على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريح لقناة المنار التابعة لحزب الله عقب أداء قاسم العزاء لعائلة سليماني في طهران، حيث قال: "هذه الزيارة للعائلة (عائلة قاسم سليماني) كانت معبرة جدا، نحن أمام عائلة شهيد عظيم هو الحاج قاسم وفي الواقع يستطيع الإنسان أن يقول إن القوة المعنوية والروحية الموجودة عند هذه العائلة كبير جدا ونحن كحزب الله نعتبر أننا الآن أمام مسؤولية إضافية، لأن الحج قاسم لم يكن لإيران فقط هو كان لكل العالم الإسلامي كان لكل الأحرار وكان لكل مقاومة ضد عدو أو احتلال أو استكبار.."

وتابع قائلا: "هو (سليماني) يمثل رمز مهم، إذا ظن الأعداء أنهم بقتله أزاحوا قوة من أمامهم سيكتشفون أنهم ولدوا بشهادته قوى كثيرة ستعمل وستكمل المسيرة، وحزب الله سيستمر إن شاء الله في هذا النهج الشريف والصادق الذي يشرف العالم ويشرف الإنسانية سنكون أقوى إن شاء الله.."

ويذكر أن قناة المنار أوردت في شريط على موقعها الرسمي أن حسن نصرالله سيدلي بكلمة في الحفل التأبيني الذي سيقيمه حزب الله لسليماني والمهندس، الأحد، في الضاحية الجنوبية لبيروت في مجمع سيد الشهداء عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، بالتوقيت المحلي.