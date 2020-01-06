دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مقطع فيديو مُصور في مطار بيروت الدولي، جدلا واسعًا في لبنان، بعدما جرى تناقله عبر شبكة تويتر، الاثنين.

وأظهر الفيديو مجموعة من النساء حينما كُن يسرن في إحدى الردهات، التي قيل إنها في مطار بيروت، حيث حملن صورًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

ورددت المشاركات في هذه الأثناء، هتافات مناهضة لأمريكا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، من بينها: ""هتفنا بالولاء لعلي خامنئي (مرشد الثورة الإيرانية)، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، الموت للصهيونية، الموت لآل سعود".

ويوم الأحد، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، في حفل تأبين لسليماني والمهندس بالضاحية الجنوبية لبيروت، إن الجيش الأمريكي "سيدفع الثمن" إزاء مقتل سليماني، مُوضحًا: "القصاص العادل (من) الوجود العسكري الأمريكي: القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".

وفي تويتر، أعرب لبنانيون عن استيائهم من تنظيم هذا المشهد في مطار بيروت، من بينهم وزيرة الإصلاح الإداري اللبنانية مي شدياق، التي تساءلت: "هيدا مطار بيروت الدولي؟ بعدنا هون؟ صرنا بإيران؟ ما يحصل تجاوز لكل الاعتبارات! كل واحد حر بداره وليس بمطار دولته!"

وهكذا جاءت التعليقات حول الواقعة: