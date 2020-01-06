أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حذرت ابنة الجنرال الإيراني قاسم سليمان من أن وفاة والدها "ستسبب المزيد من اليقظة في جبهة المقاومة"، و"ستجلب أيامًا أكثر قتامة" للولايات المتحدة وإسرائيل، على حد وصفها.

وقالت زينب سليماني، أمام حشد كبير في موكب جنازة والدها بجامعة طهران، الاثنين، إن "الخطة الشريرة التي أطلقها الرئيس ترامب لإحداث انفصال بين دولتي العراق وإيران عن طريق قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، قد فشلت".

ووجهت سليماني حديثها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة "ترامب، أيها المقامر، خطتك الشريرة للتسبب في انفصال بين دولتي العراق وإيران، وارتكابك لخطأ استراتيجي باغتيال كل من الحاج قاسم وأبو مهدي، تسببت فقط في وحدة تاريخية بين الدولتين، وكراهيتهما الأبدية للولايات المتحدة".

ووصفت ابنة قاسم سليماني، في جنازة والدها، الرئيس الأمريكي بـ"المجنون"، مضيفة في حديثها إلى ترامب، "أنت رمز الغباء ولعبة في يد الصهاينة الدوليين"، "لا تظن أنه باغتيال والدي، فقد انتهى كل شيء".

واعتبرت زينب سليماني أن "هذه الجريمة البشعة التي يرتكبها الأمريكيون تعبر عن روح الإجرام والبلطجة التي تغطي جميع جرائم سفك الدماء، وخاصة على أرض فلسطين"، كما حذرت من أن "أسر القوات الأمريكية في غرب آسيا يجب أن تنتظر موت أطفالها".

وأم المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الآلاف في صلاة الجنازة على جثامين قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، والذين قتلوا في الغارة الجوية التي استهدفت موكب سليماني في بغداد، فجر الجمعة الماضي.

واحتشد عشرات الآلاف في جامعة طهران للمشاركة في صلاة الجنازة على جثمان سليماني، مرددين هتافات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل.