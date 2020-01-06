ألمانيا: مقتل سليماني قد يكون الخطوة الأولى لنهاية الاتفاق النووي

برلين، ألمانيا (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، فجر الجمعة الماضي، "الخطوة الأولى نحو نهاية" الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدًا أن بلاده ستقيم الموقف بمسؤولية، بحسب مقابلة أجراها الوزير الألماني مع إذاعة دويتش فيلا الحكومية، الاثنين.

وأعلنت إيران، الأحد، أنها لن تلتزم بقيود تخصيب اليورانيوم المحددة في الاتفاق النووي، حتى يتم رفع جميع العقوبات عليها، وذلك في إطار الخطوات الإيرانية للرد على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال ماس لدويتش فيلا، إن "ما تم الإعلان عنه لا يتماشى مع الاتفاق النووي.. لم يصبح الوضع أسهل، وقد تكون هذه الخطوة الأولى نحو نهاية هذه الاتفاقية، والتي ستكون خسارة كبيرة".

ووفقًا لماس، فقد انضم القادة الأوروبيون إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في دعوة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمناقشة الوضع، وبحسب وزير الخارجية الألماني، فإن بومبيو "لم يكن مسرورًا للغاية بسبب عدم موافقة الأوروبيين 100% مع الموقف الأمريكي.

ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وأكدت الدول الثلاث أن هناك "حاجة ملحة لتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان المشترك "ندعو إيران على وجه التحديد إلى الامتناع عن القيام بمزيد من أعمال العنف أو الانتشار، ونحث إيران على عكس جميع التدابير التي لا تتفق مع خطة العمل المشتركة الشاملة" والموقعة بين طهران والدول الأوروبية والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني.