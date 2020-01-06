بريطانيا وفرنسا ألمانيا تدعو إيران لضبط النفس وتخفيف التصعيد في العراق

استعدادات القوات الأمريكية قبل التوجه إلى الشرق الأوسط

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بيانًا مشتركًا يدعو جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، وقالوا إن هناك "حاجة ملحة لتخفيف التصعيد في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان المشترك "ندعو إيران على وجه التحديد إلى الامتناع عن القيام بمزيد من أعمال العنف أو الانتشار، ونحث إيران على عكس جميع التدابير التي لا تتفق مع خطة العمل المشتركة الشاملة والموقعة بين طهران والدول الأوروبية والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح البيان: "نتذكر تمسكنا بسيادة العراق وأمنه. هناك أزمة أخرى تهدد بتقويض سنوات من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق ".

وفيما يتعلق بالهجمات الإيرانية على قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، عبر البيان عن قلق الدول الثلاث فيما يتعلق بـ"الدور السلبي الذي لعبته إيران في المنطقة، من خلال الحرس الثوري الإيراني وقوة القدس تحت قيادة الجنرال سليماني".

وأكد البيان أنه "هناك الآن حاجة ملحة لإلغاء التصعيد. ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتحمل المسؤولية. ووقف دورة العنف الحالية في العراق".

وأعربت الدول الثلاث عن استعدادها لـ"مواصلة مشاركتنا مع جميع الأطراف من أجل المساهمة في نزع فتيل التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة".