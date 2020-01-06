العراق.. سقوط صاروخين على الأقل في محيط المنطقة الخضراء

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2020

بغداد، العراق (CNN) – سقط صاروخان على الأقل في محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مساء الأحد، وفقًا لمسؤول أمني عراقي رفيع المستوى.

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن 3 صواريخ كاتيوشا قد سقطت هذا المساء، اثنين في داخل المنطقة الخضراء، وآخر قرب مؤسسة الشهداء في بغداد.

والليلة الماضية، سقط صاروخ كاتيوشا قرب ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء دون وقوع إصابات، فيما تم استهداف قاعدة بلد الجوية، التي تضم قوات أمريكية.

وأصبح استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا طقسا معتادًا في الأيام الأخيرة، لا سيما مع تصاعد وتيرة التوتر في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد يوم الجمعة.

والأسبوع الماضي، اقتحم مناصرون لقوات الحشد الشعبي المنطقة الخضراء وحاصروا السفارة الأمريكية، اعتراضًا على غارات أمريكية استهدفت 5 مواقع لكتائب حزب الله العراقي التابعة لقوات الحشد.