أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي عدد من الأشخاص مصرعهم بسبب التدافع، الثلاثاء، في مراسم دفن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، في مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية، وفقا لما نقله التليفزيون الإيراني عن هيئة الطوارئ الإيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، إن أكثر من 30 شخصًا قتلوا، فيما أصيب نحو 190 شخصا بسبب التدافع خلال مراسم تشييع ودفن قاسم سليماني، مشيرة إلى أن حادثة التدافع تسببت في تأخير دفن قائد فيلق القدس.

ونقل تليفزيون برس تي في الإيراني، الثلاثاء، احتشاد الملايين في شوارع كرمان، خلال تشييع جثمان سليماني إلى مثواه الأخير.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أم صلاة الجنازة على جثمان سليماني، في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، بمشاركة عشرات الآلاف في جامعة طهران، فيما أقيمت مراسم جنائزية لسليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، السبت الماضين في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

01:05 حشود ضخمة في جنازة قاسم سليماني بمسقط رأسه بمدينة كرمان

وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من الضباط بالحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة الماضي، في غارة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد.

وتوعدت طهران بضربات انتقامية لمقتل سليماني، تستهدف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في أعقاب هجمات صاروخية على مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، وأخرى على قاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية، إن بلاده تستهدف إنهاء الوجود الأمريكي في غرب آسيا، ردًا على مقتل سليماني.