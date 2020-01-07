جثمان سليماني يصل إلى مسقط رأسه بمدينة كرمان الإيرانية لدفنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، إلى مدينة كرمان الإيرانية، لدفنه في مسقط رأسه، حسبما قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ونقل التليفزيون الإيراني الرسمي، صورًا للآلاف في مدينة كرمان، مسقط رأس سليماني في انتظار جثمانه تمهيدًا لدفنه.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أم صلاة الجنازة على جثمان سليماني، في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، بمشاركة عشرات الآلاف في جامعة طهران، فيما أقيمت مراسم جنائزية لسليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق، السبت الماضين في العاصمة العراقية بغداد بمشاركة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وعدد من الضباط بالحرس الثوري الإيراني، فجر الجمعة الماضي، في غارة أمريكية، بالقرب من مطار بغداد.

وتوعدت طهران بضربات انتقامية لمقتل سليماني، تستهدف المصالح الأمريكية في منطقة الخليج، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في أعقاب هجمات صاروخية على مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد، وأخرى على قاعدة بلد الجوية الأمريكية في محافظة صلاح الدين العراقية، إن بلاده تستهدف إنهاء الوجود الأمريكي في غرب آسيا، ردًا على مقتل سليماني.