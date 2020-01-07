المتحدث باسم الكرملين: بوتين يلتقي الأسد في سوريا ويمر بشوارع دمشق

موسكو، روسيا (CNN) – التقى الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد في زيارة أجراها الثلاثاء، إلى العاصمة السورية وجاب خلالها بعض شوارع دمشق، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف.

وقال بيسكوف إن بوتين تنقل من المطار إلى مقر تجميع قيادة القوات الروسية في سوريا وجاب بعض شوارع دمشق في سيارته.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي التقى الأسد في مقر تجميع القيادة الروسية واستمع الرئيسان إلى تقارير من مسؤولين عسكريين حول الوضع في مناطق سورية عدة.

وأجرى بوتين والأسد محادثات ثنائية والتي قال خلالها الأول إن موسكو ودمشق "بذلتا الكثير من الجهد من أجل استعادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".

وسيزور الرئيس الروسي مواقع أخرى خلال زيارته إلى سوريا، قبل أ، يتجه إلى تركيا، الأربعاء، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لبيسكوف.