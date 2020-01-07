أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إنه التقى بوزير الدفاع مارك إسبر في واشنطن العاصمة للتأكيد على "أهمية تعاوننا العسكري المستمر بين البلدين".

وكتب الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له على تويتر، مساء الاثنين، "التقيت بوزير الدفاع مارك إسبر، لمناقشة التحديات المشتركة التي تواجهها بلداننا، والتأكيد على أهمية تعاوننا العسكري المستمر، الذي يخدم الأمن الإقليمي والدولي".

كان الأمير خالد، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان، التقى في وقت سابق، الاثنين، وزير الخارجية مايك بومبيو، ودعاه إلى "ضبط النفس" ومناقشة وقف التصعيد في المنطقة، حسبما ذكر مصدر حكومي سعودي لـCNN.

وقال المصدر لـCNN إن السلطات السعودية تشعر بالقلق إزاء التصعيد عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، في غارة أمريكية استهدفت موكبه ونائب رئيس الحشد الشعبي بالعراق أبو مهدي المهندس وآخرين قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر الحكومي السعودي: "نحن نعرف كيف يبدو ذلك... لا نريد الفوضى في المنطقة، لقد كنا هدفا من قبل"، قائلا: "يمكن أن نكون هدفا مرة أخرى".

وأشار المصدر السعودي إلى أن الأمير خالد بن سلمان بتوجيه من (شقيقه) ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيناقش في واشنطن "طرق تهدئة الوضع".