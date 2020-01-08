أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكدت إيران أنها لن تسلم الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية التي تحطمت فوق أراضيها إلى السلطات الأمريكية، وفقا لما قاله مدير هيئة الطيران المدني الإيراني، علي عبد زاده لوكالة مهر شبه الرسمية الإيرانية.

وقال عبد زادة إن تحليل محتوى الصندوق الأسود سيجري في إيران لأن الحادثة وقعت على أراضيها وذلك وفقا لقوانين الهيئة الدولية للطيران المدني، مشيرا إلى أن هذه العملية ستشهد مشاركة محققين أوكرانيين.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده لن تزود الولايات المتحدة الأمريكية أو الشركة المصنعة للطائرة (بوينغ) بالصندوق الأسود، واستبعد مشاركة محققين أمريكيين في عملية التحقيق لمعرفة ملابسات ما حدث.

ولم يتحدث عبد زادة مطولا عن الحادثة لكنه قال إن قائد الطائرة لم يٌبلغ غرفة المراقبة الجوية بوجود خلل في الطائرة، لافتا إلى أنه من المبكر الكشف عن سبب تحطم الطائرة.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن طهران لن تكشف سبب الحادثة قبل تحليل وفحص الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية.

وكانت قد اشتعلت ثم تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي وسقطت في محيط العاصمة الإيرانية، طهران، ما أسفر عن مقتل 176 راكبا كانوا على متنها.