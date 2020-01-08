الخارجية العراقية ترفض "الاعتداءات" الإيرانية وتستدعي سفير طهران لديها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، رفضها ما وصفتها بـ"الاعتداءات" الإيرانية على أراضيها واستهداف القواعد العراقية، معتبرة هذه الخطوة خرقا لسيادتها ومشيرة إلى أنها ستستدعي السفير الإيراني لإبلاغه بهذا الاعتراض.

وأصدرت الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إنها ترفض الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وتعتبر ما قام به الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء خرقا للسيادة.

ودعا العراق جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التوتر وعدم جعل البلاد ساحة حرب لتصفية الحسابات، مطالبة بالعمل على حل الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وشددت الخارجية العراقية على أن العراق بلد مستقل ويتمتع أمنه الداخلي بأولوية واهتمام بالغين، مشيرة إلى أنها لن تسمح باستغلاله كـ"ساحة صراعات أو ممر لتنفيذ اعتداءات أو مقر لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار"، وفقا للبيان.

وأعلنت الخارجية العراقية أنها ستستدعي السفير الإيراني لدى العراق لإبلاغه بما ورد في البيان المنشور.

وكانت قد تعرضت قاعدتا عين الأسد وأربيل في العراق لقصف صاروخي من جانب الحرس الثوري الإيراني كرد على مقتل قائد فيلق القدس التابع له، قاسم سليماني، الجمعة الماضي.