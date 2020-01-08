إسبر لـCNN: لا نتطلع إلى حرب مع إيران لكننا جاهزون لحسمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين تضم قوات أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، بالناجحة، وأكد خامنئي في كلمة له، أنه على الأمريكيين مغادرة منطقة الخليج، على حد تعبيره.

وأضاف خامنئي في كلمته في مدينة قم الإيرانية، الأربعاء، أن شعوب المنطقة ترفض التواجد الأمريكي، واصفًا الوجود الأمريكي بأنه "مصدر الفساد"، وأوضح أن الرد الإيراني على مقتل قاسم سليماني لن يكون عسكريًا فقط.

واعتبر المرشد الأعلى في إيران، أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدتي عين الأسد وأربيل، "صفعة على وجه الولاياات المتحدة"

كما اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أيضا، أن وفاة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، "بثت روحا جديدة لدى الشعب الايراني والثورة الإسلامية"، من خلال مشاركة الحشود الضخمة في مراسم تشييع سليماني.

وأشاد خامنئي، بالدور الذي كان يقوم به سليماني، خاصة في دعم حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى دوره في "دعم ومساعدة شعوب المنطقة بوجه المؤامرات التي تحيكها القوات الأمريكية"، مؤكدًا أن سليماني "تحرك لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الأمريكية والصهيونية"، وأن "قادة المقاومة الفلسطينية يقرون بدوره في دعم المقاومة والوقوف بوجه الغطرسة الصهيونية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا.