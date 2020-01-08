ظريف لـCNN: أمريكا غير مرحب بها في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الكويت عن اختراق وكالة الأنباء الرسمية خاصتها، نافية بشكل قطعي نشر تصريحات عن وزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

ونشرت الوكالة بيانا قالت فيه إنها تنفي قطعا أن تكون قد نشرت تصريحات لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ أحمد منصور الصباح، عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وأكدت كونا أنها لم تنشر أي خبر بهذا الشأن وشددت على ضرورة "تحري الدقة في تداول المعلومات ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية"، وفقا للبيان.

ولفتت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى أن جهة ما اخترقت صفحتها الرسمية على موقع تويتر، محتفظة بحقها القانوني في مساءلة المسؤول عن هذا الاختراق أمام القضاء.

وكانت قد نقلت وسائل إعلام عدة أنباء عن الوكالة الكويتية حول إعلان الكويت انسحاب القوات الأمريكية من معسكر عريفجان خلال أيام قليلة.