نتنياهو يحذر إيران من استهداف إسرائيل: من يحاول مهاجمتنا سيعاني

إسبر لـCNN: لا نتطلع إلى حرب مع إيران لكننا جاهزون لحسمها

القدس (CNN)-- أصدر بنيامين نتنياهو تحذيراً لا لبس فيه لإيران، من مهاجمة إسرائيل، وقال إنه تحدث مع العديد من جيران إسرائيل في تأكيد دعمه القوي لمقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، والذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "إرهابي" إيران الرئيس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر في القدس، بعد ساعات فقط من شن إيران هجوم صاروخي على قاعدتين أمريكيتين في العراق، ووسط تهديدات إيرانية جديدة بضرب إسرائيل، "كل من يحاول مهاجمتنا سيعاني بشكل أكثر تدميراً".

ومضى نتنياهو قائلاً: "كان قاسم سليماني مسؤولاً عن وفاة عدد لا يحصى من الناس، وزعزع استقرار العديد من البلدان لعقود من الزمن، وكان يخطط لأكثر من ذلك بكثير".

وأضاف نتنياهو "ينبغي تهنئة الرئيس ترامب على تصرفه بجرأة وحزم، ضد هذا الإرهابي الرئيسي، الذي كان المهندس والقائد لحملة الإرهاب الإيرانية في الشرق الأوسط والعالم"، مشيرًا إلى أن هذا ما اتفق عليه مع عدد من القادة في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل، أن بلاده "تقف إلى جانب الولايات المتحدة تمامًا.. أمريكا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، وإسرائيل ليس لها صديق أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية".

ولم تسفر الهجمات الإيرانية الصاروخية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، فجر الأربعاء، عن وقوع إصابات.