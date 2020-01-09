واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، وذلك ردًا على الهجمات الصاروخية الإيرانية على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات أمريكية، فجر الأربعاء.

وقال ترامب، الخميس، "لقد تم بالفعل. لقد زدنا العقوبات، لقد كانت شديدة للغاية، ولكنها زادت الآن بشكل كبير. لقد صدقت عليها منذ فترة قصيرة مع وزارة الخزانة الأمريكية".

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يعلن طبيعة وتفاصيل العقوبات المرتقبة، إلا أنه أضاف "سوف نرى. أعني أننا سنضع إعلانًا بسيطًا. إنه في الواقع حدث كبير".

وكان الرئيس ترامب، تعهد، في كلمة له، الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على إيران، مشيرًا إلى أن العقوبات الإضافية المفروضة على إيران ستظل سارية إلى أن "تغير الجمهورية الإسلامية سلوكها" تجاه الولايات المتحدة ودول المنطقة.

وحول حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، فجر الأربعاء، رجح ترامب إسقاط إيران للطائرة بالخطأ، حيث تزامن الحادث مع إطلاق إيران لهجمات صاروخية باتجاه أهداف أمريكية في العراق.

وكانت الولايات المتحدة، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، أكدت استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، لكنها أضافت أيضًا أنها على استعداد للدخول في مفاوضات جادة مع إيران بهدف "منع تعريض السلام والأمن الدوليين للخطر أو التصعيد من قبل النظام الإيراني".

وقالت الولايات المتحدة إنها اتخذت إجراءات "في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس"، فيما أضافت أن استهدافها لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، جاء ردًا على "سلسلة متصاعدة من الهجمات المسلحة في الأشهر الأخيرة من قبل جمهورية إيران الإسلامية والميليشيات المدعومة إيرانيًا ضد الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط".