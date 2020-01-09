مسؤولون لـCNN: واشنطن تعتقد أن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال عدد من المسؤولين الأمريكيين لـCNN، إن الولايات المتحدة تعتقد أن "إيران أسقطت عن طريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية، والتي سقطت فجر الأربعاء، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن ذلك الاعتقادي يستند إلى التحليل المستمر للبيانات من الأقمار الصناعية والرادار والبيانات الإلكترونية التي يتم جمعها بشكل روتيني من قبل الجيش والاستخبارات الأمريكية.

قال أحد المسؤولين، إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الاستخبارات الكندية، في التحقيق في الحادث، حيث توفي مواطنون كنديون على متن الطائرة.

وتحطمت طائرة أوكرانية، فجر الأربعاء، بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، بالتزامن مع إطلاق إيران هجمات صاروخية باتجاه قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق.

وكان مصدر أمريكي مسؤول، كشف في تصريحات لـCNN، أن الاستخبارات الأمريكية تبحث حادث تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران، صباح الأربعاء، مع تزايد الشكوك حول ما يمكن أن يتسبب في تحطم طائرة بعد وقت قصير من إقلاعها.

وأسفر حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، طراز بوينغ 737، عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 176 شخصا، بينما صرح رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عابد زاده بأن طهران لن تعطي الصندوقين الأسودين للطائرة إلى الأمريكيين أو الشركة المصنعة "بوينغ".