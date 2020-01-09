أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصلت CNN على صور من لقطات الأقمار الصناعية عبر شركة Planet labs، أظهرت أضرارًا لحقت بقاعدة عين الأسد الجوية جراء الضربات الصاروخية الإيرانية، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وصور الأقمار الصناعية مُلتقطة لما قبل وبعد الهجوم في يومي 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي و8 يناير/كانون الثاني، حيث يوم الضربات.

وحسب اللقطات المتاحة، تبدو 4 مبانٍ قد تضررت في قاعدة عين الأسد (200 كيلو متر إلى الغرب من العاصمة العراقية، بغداد).

كما يتضح أيضًا أن صاروخًا أصاب أحد مدارج الطائرات في القاعدة الجوية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين عسكريتين عراقيتين في عين الأسد وإربيل، تضمان قوات أمريكية، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وهدد الحرس الثوري بمزيد من الضربات "الساحقة"، منها هجمات داخل أمريكا، إذا ردت واشنطن على ضربات إيران.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على طهران، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين، الأربعاء.

وبما يخص الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، قال ترامب: "على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية".

وأردف الرئيس الأمريكي، قائلا: "لم نعانِ من سقوط ضحايا، جميع جنودنا آمنين وقد نجم ضرر طفيف"، وأشار إلى أن تخفيف حدة التوتر ممكن وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

ووصف ترامب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بأحد أخطر الإرهابيين في العالم الذين تخلصت منهم واشنطن، مشيرا إلى أن الأخير كان يخطط لعمليات ضد الأمريكيين، دون أن يكشف عن تفاصيلها.

وهكذا تبدو قاعدة عين الأسد قبل الضربات، في يوم 25 ديسمبر/كانون الأول:

وكيف بدت الأضرار التي لحقت بالقاعدة الجوية (8 يناير/كانون الثاني):