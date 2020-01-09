أمير سعودي يسخر من ضربات إيران الصاروخية ضد القوات الأمريكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سخر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد من ضربات إيران الصاروخية البالستية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدتين عسكريتين بالعراق، في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء.

وكتب الأمير السعودي عبر تويتر، مُتهكمًا: "يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور".

وأضاف الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها... وآخر جملة في الدعوة: نرجو إظهار الدهشة عند الحضور!"

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه قاعدتين عسكريتين عراقيتين في عين الأسد وإربيل، تضمان قوات أمريكية، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية، يوم الجمعة الماضي.

وهدد الحرس الثوري بمزيد من الضربات "الساحقة"، منها هجمات داخل أمريكا، إذا ردت واشنطن على ضربات إيران.

في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على طهران، وذلك خلال كلمة وجهها للأمريكيين، الأربعاء.

وبشأن الهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني، قال ترامب: "على الأمريكيين أن يكونوا سعداء وممتنين، لم يصب أمريكيون بأذى في الهجوم الذي شنه النظام الإيراني الليلة الماضية".

ووصف ترامب سليماني، بأحد أخطر الإرهابيين في العالم الذين تخلصت منهم واشنطن، مشيرا إلى أن الأخير كان يخطط لعمليات ضد الأمريكيين، دون أن يكشف عن تفاصيلها.