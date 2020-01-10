مقتل صحفيين عراقيين بالرصاص في البصرة بعد تغطيتهما للاحتجاجات

نشر الجمعة ، 10 يناير / كانون الثاني 2020

بغداد، العراق (CNN)-- قُتل صحفيان عراقيان بالرصاص في البصرة على أيدي مسلحين مجهولين أثناء تواجدهم في سيارة، الجمعة.

وتعرض مراسل قناة دجلة التليفزيونية العراقية، أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي للهجوم أثناء سفرهما بالسيارة بعد تغطية الاحتجاجات في محافظة البصرة، وقتلا في الهجوم.

وفي وقت سابق، الجمعة، فرقت قوات الأمن العراقية مئات المحتجين باستخدام الهراوات في محافظة البصرة الغنية بالنفط، فيما كان المتظاهرون يقتربون من وسط المدينة.

واندلعت في العراق في أوائل أكتوبر تسرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة برحيل الحكومة الحالية وإجراء انتخابات مبكرة، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي، استقالتها منذ أسابيع، كما وضع الرئيس العراقي برهم صالح، استقالته، قيد تصرف البرلمان وذلك بعد تعثر المشاورات النيابية لتشكيل حكومة مستقلة تشرف على إجراء انتخابات مبكرة.